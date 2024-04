Shout it out! Slachthuis Haarlem roept jongeren op om zelf aan de slag te gaan

Het Slachthuis heeft een ruig imago. Op de concertagenda staan vaak punk of hardrockconcerten en het publiek mag je alternatief noemen. Maar voor de invulling van de Shout It Out!-avonden mogen jongeren ook met suggesties komen uit heel andere hoek.

"We willen juist heel laagdrempelig zijn en voor iedereen een veilige plek bieden", laat de directeur weten. "En hoewel we een ruig en vuig imago hebben, krijgen we wel een heel divers publiek over de vloer en voelt iedereen zich thuis bij ons."

Nachtleven in Haarlem

Tot nu toe zijn er negen aanmeldingen voor het organiseren van avonden binnengekomen. Daaruit selecteert het Slachthuis zes ideeën voor zes verschillende avonden. "Een van de ideeën is bijvoorbeeld om een avond te organiseren over het nachtleven in Haarlem. Het kunnen avonden worden met optredens, debatten en diners. Bedenkt het maar."

De avonden moeten wel een zekere diepgang en maatschappelijk kantje hebben. "Een schoolfeest organiseren in het Slachthuis wordt niet gehonoreerd, maar een avond over LHBTI of een Taylor Swift avond met een discussie over de muziekindustrie kan dan weer wel."

