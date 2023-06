Popcentrum Slachthuis tijdelijk gered, maar voorlopig nog geen live-concerten

Het enorm populaire, maar ook bijna failliete popcentrum Slachthuis kan voorlopig even vooruit. Het reddingsplan van de gemeente Haarlem krijgt grote steun in de gemeenteraad. Die steun gaat echter wel gepaard met een paar kritische noten en het blijft onduidelijk of er nog alternatieve bandjes mogen optreden in het voormalige abattoir.

Want nog geen jaar na de opening gaat het daar behoorlijk de foute kant op. Door het ontbreken van vergunningen mogen er namelijk geen concerten meer plaatsvinden en dreigt er zelfs een faillissement als de gemeente niet met tonnen over de brug komt.

Ondanks financiële chaos is Madelief hoopvol over Haarlems popcentrum

"In 15 jaar dat Chef'Special groot is geworden, zijn wij Haarlems gebleven. Maar er ontbrak een plek om geluid te maken en op te trekken met andere bands in de stad. De band heeft oefenruimtes gehad in IJmuiden, Hoofddorp, Beverwijk en Amsterdam…behalve in Haarlem."

Ook Paul Heijink, manager van op dit moment de bekendste Haarlemse popband Chef'Special, laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat een plek als het Slachthuis onontbeerlijk is.

Het Slachthuis heeft in korte tijd die plek wel ingenomen. "Sinds deze plek er is, zijn nieuwe bands in Haarlem als paddenstoelen uit de grond geschoten. Zoals de Asbest Boys, die zelfs al ver over de grenzen van Nederland optreden." Van Rijswijk hoopt dat de gemeente gaat inzien hoe belangrijk deze voedingsbodem voor de Haarlemse muziekwereld is.

Reddingsplan

Dat de politiek de bezoekers op de volle tribune niet met lege handen naar huis wil sturen, is al snel duidelijk. Het reddingsplan van wethouder Diana van Loenen wordt omarmd. Dat betekent dat de komende jaren hoogstwaarschijnlijk in totaal zo'n zeven ton extra subsidie overgemaakt wordt.

Dat zorgt al voor de nodige opluchting. Toch vallen er ook een paar harde woorden richting de directie van het popcentrum. Want bij de investering van ruim vijf miljoen euro in de ontwikkeling van het voormalige abattoir tot popcentrum, met daarin de muziekschool, oefenruimtes en een podium, was de belofte gedaan dat ze daarna geen cent meer hoefden van de gemeente. En die belofte wordt negen maanden na de officiële opening dus al teniet gedaan.

Lange lijst aan fouten

Joris Krouwels van D66 is ook kritisch op de gang van zaken bij het popcentrum. "We gaan jullie niet laten vallen, maar waarom zijn de alarmbellen niet veel eerder afgegaan?", vraagt hij zich hardop af. "Er is een lange lijst aan fouten gemaakt." Krouwels duidt op een ongezonde bedrijfsvoering, achterstallige huur en een oud-directeur, die er volgens hem een financiële bende van heeft gemaakt. Dat valt volgens het raadslid niet alleen te wijten aan hoge personeelskosten en energieprijzen.

D66 wordt daarbij gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Maar er is ook een tegengeluid: dat cultuur 'nooit gratis is of kan zijn'. "Het kost nu eenmaal geld, maar het geeft de samenleving ook rijkdom", stelt Danny van Leeuwen van de Actiepartij.

Concerten?

De Haarlemse politiek gaat voor de zomer hoogstwaarschijnlijk nog wel de knip trekken, zodat het popcentrum in ieder geval blijft bestaan. Maar onduidelijk is en blijft of de concertavonden op vrijdag en zaterdag ook nog te redden zijn. Want de vergunning is daar niet toereikend voor. En de zaal is volgens wethouder Diana van Loenen bijna onmogelijk geluidsisolerende te maken. "Er zijn nu nog niet veel klachten van de bewoners van de nieuwe omliggende woningen, maar er komen nog veel meer nieuwe buren", waarschuwt ze.

Een solide businessplan met verscherpt toezicht moet het Slachthuis voor nu in ieder geval van een erg vroege dood redden. Maar of en wanneer er weer livemuziek door de boxen knalt, dat is nog maar de vraag.