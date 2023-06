Ondanks financiële chaos is Madelief hoopvol over Haarlems popcentrum

Net nu bekend is geworden dat het Haarlemse popcentrum Slachthuis in financiële nood verkeert, overhandigde Madelief Lammerts gisteravond een petitie met meer dan 7.200 handtekeningen voor het behoud van de concerten. Madelief liet burgemeester Wienen weten dat de concerten juist geld in het laatje kunnen brengen. "Ik heb wel het idee dat de burgemeester naar ons luistert."

Het popcentrum in het voormalige abattoir is 'technisch failliet', schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Uit jaarstukken blijkt dat afgelopen jaar een tekort van 180.000 euro is ontstaan door hogere personeelskosten en een forse energierekening. Ook is er een subsidievraag afgewezen.

Daarbij blijkt dat het nieuwe popcentrum, waar naast een podium ook muziekschool Hart en de verhuur van ruimte aan bandjes in zit, dit jaar tegen de verwachting in nog niet helemaal gebruiksklaar was. De verwachting is dat het tekort zal oplopen tot drie ton.

Extra geld

Met dit alles in het achterhoofd vindt Madelief Lammerts, die strijdt voor behoud van de concerten in het weekend, het onbegrijpelijk dat dat nu niet meer mag. "Dat zou juist extra geld kunnen betekenen voor het popcentrum."

Het enorme boekwerk met handtekeningen dat ze gisteren aan burgemeester Jos Wienen overhandigde, maakte volgens haar wel indruk op hem. "Hij wil volgens mij echt wel een oplossing bedenken."

Nijpender

Tijdens de gemeenteraad roerde Jouw Haarlem de kwestie nogmaals aan. "Het probleem van het popcentrum is alleen maar nijpender geworden nu het Slachthuis dus technisch failliet is", zei raadslid Moussa Aynan. "Optredens op het podium moeten mogelijk blijven en er moet een hulpnoodfonds komen om het Slachthuis overeind te houden."

Burgemeester Wienen benadrukte daarop dat het echt niet de bedoeling is om het popcentrum, dat nog maar pas en met veel gemeentelijke steun tot stand is gekomen, nu te laten sluiten. "Maar het moet wel binnen de regels en de geluidsnormen." Binnenkort komt er een voorstel waarover de Haarlemse gemeenteraad een oordeel moet vellen.

Kijk hier naar de reportage over de voorlopig laatste concerten in het Slachthuis afgelopen weekend.