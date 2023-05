Geen punk en metal meer in het Haarlemse rafelrandje op voormalige slachthuisterrein?

Het werd een ware happening gisteravond in het alternatieve poppodium Slachthuis in Haarlem. Maar het was een afscheid. Er mogen geen concerten meer gehouden worden vanwege geluidsoverlast en het ontbreken van de juiste vergunningen. Voor liefhebbers van punk, metal en andere alternatieve muziek dat niet in hokjes past, is het zuur dat ze hun 'thuis' moeten gaan missen. Of is er nog een sprankje hoop?