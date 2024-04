Middelvinger naar camera's: brandstichter Beverwijk verraadt zichzelf

Onbekende

Voor het personeel en de eigenaren van Brafoer Beverwijk was het een enorme shock toen hun zaak vorige week in vlammen opging, vertelt Arno Baanders, een van de eigenaren. "Je gaat toch denken: 'Hebben we vijanden? Heeft iemand misschien niet lekker gegeten?' Al zijn dat natuurlijk slechts speculaties."

Vooralsnog lijkt dat niet zo te zijn. De man is een onbekende voor het personeel. "We kunnen geen link vinden. We denken dat hij stomdronken was of onder invloed van andere genotsmiddelen", vertelt Baanders. "Dat hij niet helder was, was duidelijk te zien. In ieder geval zijn we opgelucht dat het niet aan onze installaties heeft gelegen."