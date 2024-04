Personeel restaurant Brafoer in Beverwijk enorm aangedaan door grote brand

Vreemd

Elise is verbaasd over de vermoedelijke plek waar het is begonnen. "Er zijn zoveel plaatsen waar brand kan ontstaan: de keuken, de meterkast, de technische ruimte, maar aan de voorkant? Ik dacht echt: 'Are you sure?'"

Op dit moment staat er een groot hekwerk op de plaats van het incident, maar volgens Elise is er links van de entree een zwarte plek te zien waar de brand waarschijnlijk is begonnen. "Daar staat een asbak en een terrasverwarmer, maar die zijn helemaal intact. Zelfs de gasfles onder de terrasverwarmer ziet eruit als nieuw. Er is geen lampje of stroompunt daar, dus ik vraag me echt af wat het kan zijn geweest?"