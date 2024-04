Boze Loosdrechters strijden al jaren voor veiligere weg: 'Wat doet u met onze noodkreten?'

De onvrede over de aanhoudende onveiligheid op de Nieuw-Loosdrechtsedijk leeft al jaren. Volgens briefschrijvers Solange Overeijnder en Barbara Faber zijn zij al vijf jaar bezig om de veiligheid van de Nieuw-Loosdrechtsedijk te verbeteren. In 2021 hebben 170 mensen een petitie ondertekend.

Maar na al die tijd is er naar hun mening nauwelijks iets gebeurd, ook al hebben ze vaak genoeg aangeklopt bij het gemeentehuis. Naar eigen zeggen, is dit al het achtste schrijven dat zij opsturen. Op diverse eerdere brieven hebben zij helemaal geen reactie gehad van de gemeente.

Beperkte maatregelen

In een eerder stadium heeft een delegatie van de Nieuw-Loosdrechtsedijk al eens met een verkeerswethouder om de tafel gezeten. Drie jaar geleden zou toenmalig bestuurder Joost Boermans aan de bewoners hebben toegezegd om in datzelfde jaar nog 'beperkte maatregelen' te nemen. Maar dat is er nooit van gekomen.

In hun brief geven zij enkele voorbeelden van hoe de gemeente Wijdemeren met een paar eenvoudige maatregelen, onder meer, de snelheid eruit kan halen. Zij geven voorbeelden van verkeersremmers, zoals in Hilversum. Maar ook kan accentuering bij gevaarlijke plateaus naar de mening van de bewoners al het nodige doen.