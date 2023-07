Nieuw-Loosdrechtsedijk gaat volledig op slot voor werkzaamheden

De gemeente Wijdemeren ziet geen andere mogelijkheid. Om het werk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk af te maken moet deze de hele herfst en winter dicht. Gemeente en aannemer KWS proberen het werk in 4 maanden klaar te krijgen. Maar het is niet zeker of dat lukt.

Nieuw-Loosdrechtsedijk bij Boomhoek - Petra de Beij

De volledige wegafsluiting voor gemotoriseerd verkeer is nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren. Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste fase van de werkzaamheden aan de weg bij Boomhoek en Muyeveld. Eén van de conclusies is dat de veiligheid voor verkeersdeelnemers en werklieden niet goed genoeg was. Dit voorjaar was er, tijdens de eerste fase, eenrichtingsverkeer op de weg. Hierdoor kon er niet altijd goed doorgewerkt worden en moesten er slagbomen, verkeerslichten en verkeersregelaars worden ingezet. Enquête Wegenbouwer KWS heeft onder bewoners een enquête gehouden. Hieruit bleek dat de extra maatregelen geen goede oplossing waren voor de veiligheid. In de tweede fase moet de veiligheid beter zijn en is dus volledige afsluiting noodzakelijk. Als je met de auto bent moet je dus een flink stuk omrijden na de zomer.

Al het werk is nodig voor een goed werkend riool voor de toekomst. Als het riool klaar is wordt de weg opnieuw ingericht. Het werk start op 1 oktober en loopt tot 1 april 2024. En dat is geen grap. "We zijn ons er van bewust dat dit voor bewoners en bedrijven enorm vervelend is," zegt wethouder Gert Zagt over de afsluiting. "Voor de veiligheid en kwaliteit van het werk is het afsluiten van de weg helaas onontkoombaar. Uitzonderingen Voor gemotoriseerd verkeer is de weg dus volledig afgesloten. Maar er zijn uitzonderingen. Voetgangers, fietsers en hulpdiensten kunnen het werk wel passeren. ook blijven de woningen in het werkgebied te voet bereikbaar. Om dit te bereiken werkt KWS met korte vakken van telkens ongeveer 40 meter.