Nieuw-Loosdrechtsedijk weer lange tijd dicht, werkzaamheden voor fase twee begonnen

De Nieuw-Loosdrechtsedijk is afgesloten. Ditmaal tussen huisnummers 247 en 209, steeds in werkgebieden van maximaal 40 meter. Daarbuiten is tweerichtingsverkeer mogelijk. Woningen in het werkgebied blijven te voet bereikbaar. (Brom)fietsers, voetgangers én hulpdiensten kunnen het werk passeren. Week één van het werk is achter de rug. Nog een half jaar te gaan.