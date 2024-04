Zieke Finn (4) sleept oud-Telstar-voetballer door eerste marathon heen

Van Huizen besloot om de naam van Finn op zijn shirt te laten drukken. Het hielp hem bij het uitlopen van de marathon. "Ik had echt het gevoel van: het is mooi geweest, ik pak mijn biezen. Maar de pijn die ik de laatste kilometers had, is een schijntje waarbij ik niet mag piepen, vergeleken met die kleine knaapjes."

Naast zere benen houdt Van Huizen een trots gevoel over aan zijn eerste marathon. "Het grote geheel is belangrijker dan de tijd van 3 uur, 4 minuten en 53 seconden die ik heb gelopen."