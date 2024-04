West-Fries familiebedrijf Karsten Tenten viert 50-jarig bestaan: "Kijk waar we nu staan!"

In 2018 legde een grote brand het bedrijf in de as. Maar daarna is in 2019 op de Factorij een nieuw pand gebouwd en viel het bedrijf in de prijzen en is het een zeer gewaardeerde outdoor-winkel. Zo won het bedrijf de publieksprijs van de Ondernemingsverkiezing. Ook dit heeft het bedrijf gevierd met het hele personeel. "Het is echt een West-Fries bedrijf. Iedereen die hier werkt of heeft gewerkt komt uit de buurt. Dat voel je ook wel. Het heeft echt een regionale functie", aldus Takken.