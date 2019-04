Jaar na verwoestende brand krijgt Karsten Tenten een nieuw pand

ZWAAG - Een jaar na de brand bij Karsten Tenten in Zwaag, is vandaag begonnen aan een nieuwe toekomst. Op exact dezelfde plek waar vorig jaar het bedrijf in de as werd gelegd, werd nu de eerste paal geslagen voor een gloednieuw pand.

Er worden boodschappen geschreven op de betonnen palen, en de kinderen van de directeur mogen het startstein geven om de eerste paal in de grond te slaan. Want dit belangrijke moment mag niet stilletjes voorbij gaan. "Wij hebben er hard aan gewerkt. We zijn een dag na de brand meteen begonnen met het weer opbouwen van de zaak. Dat is nu dertien maanden terug, en dit is een nieuwe fase voor een nieuw bedrijf", vertelt directeur Marc Takken.

Toch gaat het nog wel even duren voordat kampeerliefhebbers er terecht kunnen. "Over een maand of acht, in december, wordt het pand opgeleverd. Daarna gaan we het inrichten en gaat de winkel maart 2020 weer open", aldus de directeur.