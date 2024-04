Bussumse mantelzorger Hans zorgt voor zijn Janny: "Het had ook andersom kunnen zijn"

Vanwege haar Alzheimer kan Janny moeilijk alleen zijn. De twee zijn dan ook het grootste gedeelte van de week samen. Wel heeft Janny twee keer in de week bezigheden. "Dan ga ik wandelen met een vriend en doe ik wat dingetjes voor mezelf. Dan hoef ik me eventjes geen zorgen te maken om Janny", zegt Hans.

Haar ding

Ondanks alles organiseren de twee, samen met andere vrijwilligers, nog altijd elke woensdag een open eettafel in het wijkcentrum in Bussum. Janny doet dit al zeventien jaar. "Dit is echt haar ding", vertelt Hans. Hij wil dit dan ook, zo lang het nog kan, met haar blijven doen.

Hans blijft in ieder geval positief: "De dingen die niet meer gaan is helaas. Ik zie de toekomst fleurig in."

Hulp voor mantelzorgers

Hans is zeker niet de enige, want de Gooi en Vechtstreek heeft ruim 75.000 mantelzorgers. En zij hebben het lang niet altijd makkelijk. Er komt vaak veel bij kijken. Daarom hebben Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren de handen ineengeslagen. Deze gemeenten hebben het platform Mantelzorg Gooi en Vecht ontwikkeld waar mantelzorgers uit de regio terecht kunnen met al hun vragen. "Alle informatie staat nu op één plek", vertelt de Hilversumse wethouder Gerben van Voorden.

Met dit platform hopen de gemeenten dat de mantelzorgers iets ontlast kunnen worden. "Mantelzorg kan best heftig en alleen zijn. Het is dan fijn als een professional je verder kan helpen of dat je je gemakkelijk kan aanmelden voor een lotgenootgroep of cursus", legt Van Voorden uit. "Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zij zorgen voor hun naasten uit liefde. Het is van groot belang dat zij weten dat ze niet alles zelf hoeven te doen."

Dan ben jij mantelzorger

Vaak hebben mantelzorgers in eerste instantie niet eens door dat ze dat zijn. "Daar rollen ze een beetje in. Het begint vaak klein en voordat ze het weten zijn ze mantelzorger", aldus de Hilversumse wethouder. Om hier meer bewustwording voor te creëren loopt er ook tot eind van deze maand in de gehele regio de campagne 'Dan ben jij mantelzorger'.