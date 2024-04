Machinist Michel werd in elkaar geslagen, vanavond zet NS treinen stil in protest tegen geweld

"Het voelde alsof ik in de steek werd gelaten door de samenleving", zucht hij. De aanval gebeurde midden in de spits, maar niemand verroerde een spier om Michel te helpen. Als er al iemand bewoog, was dat om hun telefoon te pakken en te filmen. "Daar heb ik echt het meeste last van gehad", legt hij uit. "Ik ben heel anders naar de samenleving aan kijken."

Spoorfamilie

De NS registreerde afgelopen jaar 1042 meldingen van geweldsincidenten, 8 procent meer dan in 2022. Het was het derde jaar op rij dat de geweldscijfers omhoog gingen.

Alle incidenten hebben er volgens Michel voor gezorgd dat de saamhorigheid binnen het spoorpersoneel enorm is. "We staan altijd voor elkaar klaar", legt hij uit. "Want deze incidenten hebben niet alleen een groot effect op m'n gezin. Voor de spoorfamilie is het ook elke keer weer schrikken."

Ondanks alle incidenten peinst Michel er niet over om te stoppen. "Het is nou eenmaal wie ik ben", legt hij uit. "En gelukkig winnen de mooie momenten het nog van de nare."

Krachtig signaal

Na een incident van afgelopen week, waarbij een conductrice werd mishandeld door een groep jongeren, is de maat voor de NS nu vol. Vanavond om half elf staan alle treinen in het land drie minuten lang stil. Uit mededogen zetten de vervoersbedrijven in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zaterdagavond ook de trams, metro's en bussen stil. Ook de pont over hij IJ vaart dan niet.

"Ik hoop dat we met z'n allen dan echt een krachtig signaal kunnen afgeven naar de samenleving", aldus Michel. "Gaan we dit nog langer tolereren?"