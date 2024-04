Zaterdagavond drie minuten lang geen treinverkeer wegens mishandeling conducteur

De NS schrijft klaar te zijn met geweldplegers. Het afgelopen jaar vonden er ruim duizend geweldsincidenten tegen NS-medewerkers plaats, dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022. Het ging bijvoorbeeld om bedreigen, spugen of lichamelijk geweld.

"Het geweldsincident van afgelopen weekend past in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega's", laat president-directeur van NS Wouter Koolmees weten. "We lopen tegen grenzen aan van wat wij kunnen. We hebben hulp nodig van de overheid. Het kan niet zo langer."

De NS hoopt meer bevoegdheden te krijgen, zoals toegang tot de politiesystemen zodat de eigen handhavers kunnen zien of de reizigers die ze controleren eerder in aanraking kwamen met de politie.