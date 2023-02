NS vraagt overheid om maatregelen na toename agressie tegen medewerkers

De NS is 'klaar met geweldplegers' in de treinen en op de stations. De vervoerder zag de agressie richting haar medewerkers het afgelopen jaar toenemen met ongeveer 30 procent, het ging in totaal om 965 incidenten. De NS noemt de toename onacceptabel en vraagt de overheid om maatregelen te nemen.

Van alle incidenten vorig jaar werd er 349 keer een medewerker bedreigd, vond er 256 keer lichamelijk geweld plaats en werd er 181 keer een NS-medewerker bespuugd. De vervoerder nam vorig jaar zelf al extra maatregelen tegen de overlast. Zo wordt er nu in treinen op specifieke trajecten live meegekeken met camerabeelden en werden er op bijvoorbeeld het Centraal Station en Bijlmer Arena beveiligers met een hond ingezet. De NS laat weten dat als de huidige maatregelen onvoldoende effect hebben, dat zij bijvoorbeeld op CS extra verregaande maatregelen willen nemen.

Schrijnende verhalen

NS-topman Wouter Koolmees noemt de toename van het aantal incidenten 'verwerpelijk'. "De verhalen die ik hoor zijn soms schrijnend. Mijn collega’s zetten zich elke dag in voor een prettige reis voor de ruim 1 miljoen reizigers die dagelijks met de trein gaan. Dat de verharding in de maatschappij steeds vaker leidt tot agressie naar mijn collega´s kan en zal ik nooit accepteren."

Het vervoersbedrijf is van mening dat zij de agressie en overlast niet alleen tegen kunnen gaan en dat de overheid daarin noodzakelijk is. Zij vragen daarom om extra maatregelen. Zo wil de NS de identiteit van geweldplegers kunnen controleren en de mogelijkheid om overlastgevers zonder paspoort te kunnen identificeren. Daarnaast wil de vervoerder in gesprek met het ministerie en de politie om samen crimineel gedrag in het openbaar vervoer aan te pakken.