Muurschildering Anton de Kombrug wordt galerij van verzets- en vrijheidsstrijders

Terwijl drie graffitikunstenaars naar een ontwerp van de Zaankanter Brian Elstak met spuitbussen in de weer zijn, vertelt Ronny trots over dit project. Alweer twee jaar geleden werden de pijlers onder de brug geverfd in de kleuren van Suriname, de Antillen, Afrika en Nederland. Het plan was er toen ook al om de lange, grijze wanden in de fietstunnel van een waardige afbeelding te voorzien in de geest van Anton de Kom. "Ik hoop dat mensen komen kijken en zelf gaan ontdekken wie er allemaal op staan", zegt Ronny.