Anton de Kombrug krijgt spetterende Afrikaanse kleuren voor Keti Koti

Het saaie witte beton van de Anton de Kombrug maakt plaats voor spetterende Afrikaanse kleuren. Hiermee gaat een lange wens in vervulling van de Surinaamse klankbordgroep in Zaanstad. Het Kunstwerk had vorig jaar al af moeten zijn voor Keti Koti, maar dat lukte niet omdat de brug een anti-graffiticoating had.

Op 1 juli 2022 zal er naast de Anton de Kombrug weer het einde van de slavernij herdacht worden, maar nu wel met het kunstwerk zoals het bedoeld is. "De mensen die hier gaan en komen zullen begrijpen dat dit iets meer is dan zomaar een brug. Het is een verbinding en dat is een symbool wat er ook in de samenleving moet zijn en uitgewerkt moet worden", Zegt Ronny Lede van Surinaamse Klankbordgroep Zaanstad terwijl hij de brug verft. Volgens hem was het hard nodig dat de brug beschilderd werd.

Ontwerper van het kunstwerk, Sjors Knol, wilde vooral de witte brug kleur geven en daarmee mensen laten nadenken over wie Anton de Kom was en waar Keti Koti over gaat. Vorig jaar was de kleindochter van de Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld nog in Zaandam. Toen werd de brug opgefleurd met gekleurde panelen.

Zondag zijn alle pilaren van de brug geschilderd. De organisatie hoopt dat daarna ook nog budget beschikbaar komt zodat de muren beschilderd kunnen worden. Daarbij hoopt Orlando Hellings dat ook een monument snel bij de brug gerealiseerd wordt.