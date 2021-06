Keti Koti Zaandam blij met komst dochter Anton de Kom: "Krijg er rillingen van"

Woensdag wordt in Zaandam het einde van de slavernij in Suriname herdacht. Dit jaar wordt de herdenking bijgewoond door de 93-jarige Judith de Kom, de dochter van vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom. "Ik vind dat heel bijzonder en heel spannend", zegt mede-organisator Patricia Viereck. "Ik krijg er rillingen van."

De landelijke herdenking is op 1 juli maar in Zaanstad wordt al een dag eerder bij de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 stilgestaan. "Het wordt anders dan voorgaande jaren, het wordt officiëler en groter", zegt Patricia Viereck.

Behalve de dochter van Anton de Kom is ook een achternichtje van hem aanwezig. Zij zal een gedicht voordragen. Er worden veel gasten verwacht dit jaar. "Het is alleen door corona beperkt, want je kan niet iedereen toelaten."

Tunnel

De voorbereidingen zijn ondertussen in volle gang. Enige domper is dat de tunnel van de Anton de Kom-brug niet - zoals gepland - versierd is. "Ja, echt balen!", meent Patricia. Het plan was om de tunnel te beschilderen, maar door miscommunicatie met de gemeente is dat er niet van gekomen.

Er zit nog een coating op de muur die niet geschikt is om op te schilderen, legt Viereck uit. Daarom is er een aantal panelen gemaakt dat de tunnel de nodige kleur moet geven. Volgend jaar hoopt de organisatie de tunnel alsnog te kunnen laten beschilderen.