Amstelvener (14) opgepakt bij babbeltruc: "Veel minderjarigen als loopjongens"

De 14-jarige werd gearresteerd toen hij de pinpas en telefoon bij de man uit Hengelo ophaalde. Deze man was vlak daarvoor gebeld door een andere 'medewerker van de bank', die zogenaamd verdachte activiteiten op zijn bankrekening had gespot.

"We komen regelmatig soortgelijke gevallen tegen", vertelt de woordvoerder. Minderjarigen worden dan benaderd om tegen betaling pinpassen op te halen, waarvan de code eerder telefonisch is ontfutseld. Hoewel deze activiteit voor de jongeren lucratief lijkt, is er een groot risico om opgepakt te worden en een strafblad te krijgen, waarschuwt de politie.

De Amstelveense jongen werd via Snapchat benaderd, vertelt de woordvoerder. De 14-jarige weet dan ook niet wie zijn opdrachtgever is: het enige wat de jongen weet, is dat hij voor weinig werk een bedrag zou krijgen.

Sociale media

Geregeld worden loopjongens opgepakt, maar het criminele netwerk daarboven heeft zichzelf ingedekt, vertelt de woordvoerder. Bij een volgende babbeltruc zetten criminelen via sociale media weer een andere loopjongen in.

Een ander voorbeeld is de babbeltruc van afgelopen dinsdag, waarbij een 16-jarige werd ingezet om een 68-jarige vrouw in Zwanenburg op te lichten. De vrouw wist direct dat ze met oplichters te maken had, waardoor de loopjongen kon worden aangehouden.

Bij beide babbeltrucs zijn alleen de minderjarige loopjongens opgepakt. De politie doet in beide gevallen nog steeds onderzoek naar het netwerk boven de minderjarigen, zodat de andere daders alsnog kunnen worden aangehouden.