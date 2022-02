Twee tieners opgepakt voor oplichting Amstelveense (82) met GGD-babbeltruc

Als de vrouw eind oktober vorig jaar de telefoon opneemt, stelt de beller zich voor als GGD-medewerker en stelt dat ze in aanraking was gekomen met iemand die besmet was met corona. De zogenaamde GGD-medewerker vertelde haar dat ze moest thuisblijven tot de GGD een testpakket kwam afgeven.

Een dag later stonden er twee jongemannen bij haar aan de deur die zich voordeden als medewerkers van de GGD. Tegen de vrouw zeiden ze dat ze een klein bedrag moest betalen voor een testpakket. Ze stopte haar bankpas in een zwart apparaatje en toetste haar code in. Daarna vertrok het duo weer.

De vrouw had toen niet door dat de mannen haar pas en haar code hadden bemachtigd. De pas die de vrouw na de transactie terugkreeg van de mannen was namelijk niet haar eigen bankpas, maar de pas van iemand anders. Ook die pas werd verkregen bij een babbeltruc.

Grote afschrijvingen

Enkele dagen later merkte de bejaarde vrouw dat er grote bedragen van haar rekening waren afgeschreven. Ze blokkeerde direct haar pas, maar toen was er al 17 keer betaald voor een bedrag van in totaal meer dan 3500 euro.

Begin februari werden er in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van de twee mannen die aankopen hebben gedaan met de bankpas van de bejaarde vrouw. Op die beelden was te zien dat de verdachten afrekenden in een warenhuis in Amstelveen en in meerdere winkels aan het Gelderlandplein in Zuid. Niet lang nadat de beelden werden gepubliceerd zijn er twee jongemannen opgepakt.

De twee zitten vast en worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.