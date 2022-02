'GGD-medewerkers' plunderen rekening Amstelveense (82) na corona-babbeltruc

Een 82-jarige vrouw uit Amstelveen is begin oktober om de tuin geleid door twee oplichters die zich voordeden als GGD-medewerkers. Met een listige truc kregen ze zowel haar pas als haar pincode in handen, waarna ze met de pas voor duizenden euro's aan producten afrekenden.

Later die dag kreeg ze opnieuw een telefoontje: een zogenaamde medewerker van de GGD laat haar weten dat het testpakket een dag later - op zondag - wordt bezorgd.

De gedupeerde vrouw werd op zaterdag 2 oktober vorig jaar gebeld door een man die zich voorstelde als GGD-medewerker. Omdat de vrouw volgens hem in nauw contact was geweest met een coronapatiënt, kreeg de vrouw het dringende advies om die dag thuis te blijven. Later die dag zou er iemand langskomen met een testpakket, zo werd haar verteld.

Vervolgens krijgt ze haar bankpas terug. Althans, dat denkt ze. Want de mannen geven de vrouw niet haar eigen pas terug, maar de pas van een ander slachtoffer. Bovendien hebben ze haar code afgekeken, waardoor ze alles in handen hebben om de rekening van de vrouw te plunderen.

Zeventien pinbetalingen

Dat doen ze snel en in de buurt: op 3 en 4 oktober wordt er bij winkels in Amstelveen en in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat en op het Gelderland plein zeventien keer met de pas betaald. Als de vrouw erachter komt dat ze is opgelicht, is er al 3.500 euro van haar rekening geschreven.

Bij sommige betalingen zijn de verdachten gefilmd door bewakingscamera's. In de hoop hen op te sporen, heeft de politie besloten de beelden te delen. De daders hebben haar vertrouwen én de coronapandemie misbruikt voor hun eigen gewin, benadrukt de politie.

Pandemie vaker misbruikt

Begin vorig jaar kreeg de Amsterdamse politie ook al signalen van bankpasfraude door oplichters die zich voordeden als GGD-medewerkers. Destijds gebruikten de oplichters de smoes dat ze een afspraak voor een corona-vaccinatie wilden maken.