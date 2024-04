Wat deed de 2000 kilo ketamine in een schuur in Muiderberg? Verdachte blijft zwijgen over recordvangst

Maar de ondersteuning en hulp van specialisten zegt hij niet te kunnen krijgen in de gevangenis. Hij stelt dat de Medische Dienst in de PI van Nieuwegein niet meewerkt en dat hij daardoor vreest voor zijn leven. "Ik ben bang voor dat ik blind ga worden. Ik ben bang dat ik dood ga." Daarom vraagt de verdediging dat zijn voorlopige hechtenis geschorst wordt, zodat hij zelf de afspraken voor de medische behandelingen kan regelen.

Mogelijke druk

De rechters gaan niet mee in het verzoek. Ze stellen dat doordat de verdachte zich blijft beroepen op zijn zwijgrecht, het voor de rechtbank lastig is een voorlopige hechtenis te schorsen. Veel blijft onduidelijk. "Staat u onder druk? Zit er een organisatie achter? We weten het allemaal niet", merkt een van de rechters vanmiddag op.

Als laatste wil de voorzitter van de rechtbank nog een opmerking maken. "Als u iets over de verdenking zou vertellen, zou het uw positie makkelijker maken. Ik geef het u maar mee."

Na een korte pauze laat de rechtbank weten dat de verdachte langer vast blijft zitten. In hun ogen kan het niet anders dan dat er achter deze hoeveelheid drugs een criminele organisatie zit. "U zegt er niets over, maar daarvoor is het totaal onduidelijk of u onder druk wordt gezet. Daarom is er een kans op herhaling dat u weer bij dit soort feiten nog aanwezig is."

De inhoudelijke behandeling van deze strafzaak staat gepland op 17 juli.