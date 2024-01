Muiderberg had grootste ketamineopslag ooit: wat voor drug is dat eigenlijk?

De politie heeft twee weken geleden in Muiderberg de grootste voorraad ketamine ooit in Nederland gevonden. In een schuur aan de Googweg lag 2.000 kilo van deze harddrug opgeslagen in dozen. NH zette vier vragen en antwoorden over ketamine voor je op een rij.

Ketamine is een middel dat oorspronkelijk uit de (dier)geneeskunde komt. Bij veel mensen staat het dan ook bekend als een 'paardenverdoofmiddel'. Het wordt gebruikt voor narcose of als pijnstiller.

Vooral jongvolwassenen gebruiken die ketamine tijdens het uitgaan, of op festivals. Volgens Trimbos is die stijging vooral te zien in grote steden als Amsterdam.

Ketamine, of keta, zoals het in het uitgaanscircuit wordt genoemd, wordt vooral gebruikt op afterparties door de dromerige 'trip' die mensen ervan krijgen, maar wordt vaak in combinatie met andere drugs gebruikt, zoals alcohol of xtc.

3. Wat zijn de risico's van ketamine?

Op de website van verslavingskliniek Jellinek is te lezen dat ketamine verslavend kan zijn bij regelmatig gebruik van het middel. Gebruikers die het (te) vaak gebruiken hebben steeds meer nodig voor hetzelfde resultaat. "Je kunt geestelijk afhankelijk raken van ketamine, doordat het je uit de alledaagse realiteit haalt. Je kunt de droomachtige roes gaan verkiezen boven de realiteit", aldus Jellinek. Bij het afkicken van ketamine zijn er geen lichamelijke ontwenningsverschijnselen.

Als je in één keer te veel ketamine gebruikt, kan je in een zogeheten k-hole terechtkomen. Voor de meeste gebruikers is dat een angstige 'trip', waarbij ze dissociëren. Ze kunnen hun lichaam vaak niet meer bewegen en niet meer praten, en omschrijven deze ervaring 'alsof zij door een tunnel op weg zijn naar het licht', aldus Jellinek.

