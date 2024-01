Nieuws over grootste vangst ketamine gaat als een lopend vuurtje door Muiderberg

"Het is the talk of the town", zo vertelt een Muiderberger. Vrijdagochtend maakte de politie bekend dat bij een inval in een woning aan de Googweg maar liefst 2.000 kilo ketamine is gevonden. De straatwaarde schat de politie op maar liefst 55 miljoen euro. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door het kleine Muiderberg.

Kort na de inval op 4 januari wilde de politie nog weinig kwijt over de inval in de woning. Maar vrijdagochtend werd duidelijk waar het om ging: de grootste voorraad van de partydrug ketamine ooit gevonden in Nederland.

Het nieuws maakt in het kleine plaatsje Muiderberg flink de tongen los. Muiderbergers zijn verbaasd over de recordvangst in hun dorp, maar blijven er wel nuchter onder. "Daar gaat de waarde van mijn huis", is een grap die rondgaat in één van de vele buurtapps. "We kunnen er wel grapjes over maken, maar het is natuurlijk niet niks", stelt een Muiderberger. "Het kan overal gebeuren, of het nou een dorp of een stad is", zegt een ander.

De woning zelf is sinds de inval met een noodbevel van de burgemeester gesloten. De buurtbewoners zeggen wel geschrokken te zijn van de inval eerder dit jaar en het nieuws van de vangst. Volgens hen was de bewoners een normale man, een vader met kinderen. Deze 55-jarige man is bij de inval aangehouden.