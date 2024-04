Heemskerkers ruziën over lot vervallen midgetgolfbaan: woningen of groen?

De midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan in Heemskerk ligt er al jaren zielig bij, dat vinden buurtbewoners ook. José de Kleijn vindt dat daar verandering in moet komen en heeft voorgesteld om er woningen te bouwen. Daar is niet iedereen het mee eens, maar wat zouden de Heemskerkers wel graag willen zien in hun park?