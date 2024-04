Is dit dé oplossing voor de wooncrisis in de IJmond?

Maatschappelijk werker Susanne Peereboom organiseert speciale avonden waarop IJmonders met elkaar in gesprek gaan over alternatieve woonvormen. Dit komt voort uit haar dagelijks werk, waarin ze dagelijks geconfronteerd wordt met mensen die hard geraakt worden door de wooncrisis. "Je kunt geduldig in de rij blijven wachten, maar misschien kunnen we ook zelf iets doen."