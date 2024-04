Tineke de Nooij opnieuw te horen, nu bij Dorpsradio Laren: "Ga door tot ik erbij neerval"

Ze was de eerste vrouwelijke dj van Nederland en werkte voor onder meer Radio Veronica, AVRO, RTL, NOS en Omroep MAX. Nu is de 82-jarige radio-icoon Tineke de Nooij te horen bij de lokale Dorpsradio in Laren. Uitgezonden vanaf het Rosa Spier huis, een wooncomplex voor oudere kunstenaars en wetenschappers, waar De Nooij zelf ook woont.

Eric Hurink, manager bij Dorpsradio, kwam in contact met De Nooij toen zij een keer te gast was bij de lokale zender. "Ze kwam langs bij één van onze programma's afgelopen oktober. Ze was toen net weg bij Veronica." Hurink wist meteen: die wil ik hebben voor Dorpsradio Laren.

"Aan het eind van de opname vroeg ik aan haar: waarom kom je niet bij ons radio maken?" Tineke zei dat ze op zich wel interesse had, maar niet meer wilde reizen. "Toen zei ik: dan kom ik wel naar jou toe!"

Hurink had op dat moment toevallig al contact met het Rosa Spier huis om vanaf daar uit te zenden. Toen hij daar een akkoord op kreeg, hoopte hij dat de afspraak met De Nooij nog stond. "Ik vertelde haar dat we vanaf het Rosa Spier huis konden werken en Tineke was gelukkig nog steeds enthousiast. Van het één kwam het ander en afgelopen week heeft ze haar eerste programma gemaakt."

Veel meer luisteraars

Zo'n grote naam als De Nooij neemt ook het nodige luisterpubliek met zich mee. "Je merkte het meteen aan de cijfers", zegt Hurink. "We hadden vorige week alleen nog maar op onze Facebook-pagina aangekondigd dat ze bij ons radio kwam maken en we hadden bij de eerste aflevering bijna 10 keer zoveel luisteraars als normaal. Echt ongelofelijk."

De afgelopen weken is er veel media-aandacht geweest voor de terugkeer van De Nooij. Hurink is bang dat de luistercijfers daarom deze zaterdag helemáál gaan 'ontploffen': "we staan er al van versteld hoe hard het afgelopen zaterdag ging. Ik ben heel benieuwd hoe het deze week gaat zijn. We hopen maar dat de server het aankan, haha."

Mensen kunnen ook aanwezig zijn bij de opnames. "We nodigen iedereen van harte uit om te komen kijken bij de show tussen 10.00 en 12.00 uur in het Rosa Spier huis. Kom gezellig kennismaken met Tineke en met ons. We kunnen zo'n 200 tot 300 man kwijt, dus dat moet wel goedkomen denk ik."

Waarom Tineke de Nooij graag bij dorpsradio kwam werken en hoe lang ze nog van plan is radio te maken, is de zien in bovenstaande video.