George Schouten maakt bijzondere film over het Rosa Spier Huis in Laren

LAREN - Filmmaker George Schouten volgde een jaar lang de bewoners van het Rosa Spier Huis in Laren. Het resultaat, de documentaire Goed Oud, is vanmiddag te zien op NPO2. NH Nieuws sprak met hem.

Het decor van de film is het Rosa Spier Huis in Laren, een woongemeenschap waar veel senioren wonen die een achtergrond in de kunst of wetenschap hebben. "Van kerst 2018 tot kerst 2019 heb ik er gefilmd," vertelt George. "Ik kwam langs bij speciale gebeurtenissen, maar heb vooral veel rondgehangen om de hoofdpersonen te spreken."

Zo zien we in de film een bewoner die zich zorgen maakt of zijn kat de verhuizing wel aankan en is er een ouder echtpaar dat graag samen musiceert achter de piano. "Maar het verhaal van opera-regisseur Johnny Kuiper raakt me misschien wel het meest," vertelt George. "Een goede vriend van mij. Als het slecht met hem gaat, is dat voor mij ook moeilijk om te zien."

Sneak preview

In de film richt de documentairemaker zich ook rechtstreeks tot de camera. "Ik onderzoek mijn eigen relatie tot vergankelijkheid en ben veel met de dood bezig," vertelt George. Want die hoort nou eenmaal bij het leven, volgens hem. "We moeten er niet met onze rug naartoe staan, maar de dood met open gezicht tegemoet treden."

Bij het Rosa Spier Huis kregen ze alvast een sneak preview van Goed Oud. "Een prachtige en persoonlijke film," zegt directeur/bestuurder Karin Annaert. "En voor ons ook een historisch document. We hebben een hectisch jaar achter de rug met het 50-jarig bestaan en verhuizen naar de nieuwbouw. Erg bijzonder om terug te zien."