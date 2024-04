Moeder laat zoon (13) nachtje in cel slapen na aanhouding op Schiphol om wapenbezit

De jongen hing 's avonds samen met twee meisjes rond buiten de vertrekhallen van de luchthaven. Toen de Marechaussee polshoogte ging nemen kwam er maar liefst een dertig centimeter lange mes tevoorschijn. De dertienjarige werd aangehouden, maar mocht later die avond weer naar huis.

Daar ontstond een probleem, vertelt een woordvoerder van de Marechaussee: "Het was al best laat, maar de moeder van de jongen wenste hem niet op te halen. We zetten zo'n jong iemand niet zomaar op straat, zeker niet op dat tijdstip, dus heeft hij uiteindelijk een nacht in een cel geslapen." Waarom de moeder hem niet wilde ophalen, is niet bekend. De volgende ochtend werd de jongen alsnog opgepikt.

Zorgwekkende trend

Het gebeurt steeds vaker dat jongeren op Schiphol worden aangehouden met steekwapens op zak, vertelt de woordvoerder: "Ook slag-, stoot- en zelfs vuurwapens komen voor. Dat moeten we echt zoveel mogelijk voorkomen."

Een jaar geleden luidde het Nederlands Forensisch Instituut nog de noodklok over het toenemende messenbezit onder jongeren.