Gewapende jongen (15) gepakt op Schiphol

Op Schiphol Plaza is dit weekend een 15-jarige met een vuurwapen aangehouden. De jongen werd bij een routinecheck van de Koninklijke Marechaussee staande gehouden.

De tiener liep samen met een andere jongen door Schiphol Plaza, vertelt een woordvoerder van de Marechaussee. Toen de twee werd gevraagd te stoppen, zetten ze het op een lopen. Na een korte achtervolging bleek de 15-jarige jongen een pistool bij zich te hebben. Opvallend genoeg was het wapen niet doorgeladen.

"Een vuurwapen vinden bij iemand van deze leeftijd is ook voor ons uitzonderlijk"

De Marechaussee controleert regelmatig op wapens op Schiphol Plaza, om te voorkomen dat ze het vliegveld bereiken. Een vuurwapen wordt bij die controles niet vaak gevonden, vertelt de woordvoerder: "Een vuurwapen vinden bij iemand van deze leeftijd is ook voor ons uitzonderlijk. Meestal gaat het bij jongeren om slag- of stootwapens, zoals boksbeugels of knuppels. Ook messen komen regelmatig voorbij."

Mes van 40 centimeter

Dat laatste bleek ook dit weekend. Een 17-jarige jongen werd aangehouden na een ruzie bij het treinstation van Schiphol. Hij bleek een mes van veertig centimeter bij zich te hebben.

Schiphol blijft een populaire plek voor criminele activiteiten. Naast de grote hoeveelheid wapens die in de omgeving worden aangetroffen, vinden ook veel drugs hun weg naar de luchthaven. Deze maandagochtend bijvoorbeeld werd in een auto een kilo wiet aangetroffen.