Zwartrijder (14) met zwaard opgepakt op Schiphol Plaza

De jongen liep tegen de lamp toen hij en twee vrienden werden gecontroleerd in de trein naar Schiphol. Omdat ze geen geldig vervoersbewijs konden tonen, vroeg de conducteur hen naar hun identiteitsbewijzen, maar ook die bleken ze niet bij zich te hebben.

Daarop werden de jongens op Schiphol Plaza uit de trein gezet, waarna de conducteur bij de politie melding maakte van de situatie. Marechaussees troffen het drietal aan bij de roltrappen richting de perrons, maar ook toen bleken ze niet in staat een geldig id-bewijs te tonen, schrijft de KMar in een Instagram-post.

In doek gewikkeld zwaard

Uiteindelijk zijn ze meegenomen naar het bureau op Schiphol Plaza, waar hen werd gevraagd of ze wapens bij zich droegen. Een van de jongens liet daarop weten een mes bij zich te hebben, maar haalde vervolgens een in doek gewikkeld zwaard van zestig centimeter lang uit zijn broek. Hij is daarvoor aangehouden.