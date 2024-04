Nigel de Jong geeft Nederlandse zaalvoetballers enorme boost

"Ik ben jeugdhulpverlener in Amsterdam en gymdocent op een basisschool in Haarlem", vertelt Attahiri over zijn eigen situatie. "Het is een heel gedoe om verlof te regelen als ik met Oranje op pad ga. Na deze unieke prestatie hoop ik dat de KNVB er meer geld in gaat steken."

Nigel de Jong

Wel zijn beide heren zeer te spreken over Nigel de Jong. De directeur van de KNVB is zeer nauw betrokken bij het zaalvoetbal en gister ook aandachtig toeschouwer in Finland. Attahiri: "Zijn aanwezigheid geeft ons een boost. Bij elke wedstrijd is hij aanwezig en vaak komt hij voor en na de wedstrijd in de kleedkamer. Ene keer voor een kort praatje of om ons gewoon succes te wensen. Hij is echt betrokken bij het zaalvoetbal."

