Zonder succescoach Sander van Dijk was Hovocubo een provincieclubje: "In één adem genoemd"

Een provincieclubje was Hovocubo nog maar in 2007, toen Sander van Dijk instapte als trainer. Vijftien jaar later zit hij er nog steeds en is de club gegroeid tot internationale topclub. "Als je Hovocubo zegt, zeg je in één adem Sander van Dijk", zegt oud-speler Jeroen de Groot over de langstzittende trainer in het zaalvoetbal.

Sander van Dijk: 15 jaar aan het roer bij Hovocubo - NH Sport / Stephan Brandhorst

Met zijn vijftien jaar dienst bewijst Van Dijk dat het óók in het zaalvoetbal mogelijk is om zo lang aan het roer bij dezelfde club te zijn. Sir Alex Ferguson was bij Manchester United een voorbeeld voor velen, maar weinigen slagen erin om net zoals hij aan de top te blijven staan. "Ik heb ook veel respect voor hem", zegt Van Dijk, de Alex Ferguson van Hovocubo inmiddels. "Ik kan me wel vinden in die bijnaam, maar toch laat ik dat liever aan anderen over."

"Plezier hebben en presteren is altijd hand in hand gegaan" Hovocubo-trainer Sander van Dijk

"Met alle vrijwilligers die hier rondlopen hadden we een leuke club kunnen zijn, maar niet de topclub die we nu zijn", zegt teammanager Tineke Diaz, verwijzend naar de invloed van Van Dijk op de club. Al snel na zijn intrede in 2007 heeft hij de juiste mensen bij de club gehaald, de steun van het bedrijfsleven gewonnen en gebouwd aan een succesteam. Prijzenpakker De opmaat voor het succes was het jaar 2013, waarin Hovocubo de beker won. Vervolgens werd doorgebouwd en werd met spelers als Jeroen de Groot, Ronald van Leeuwen, Ivo Rottiné en Every Janzen werd in een bloedstollende finale het eerste kampioenschap in 32 jaar gevierd. "We waren misschien niet het beste team, maar wel het sterkste collectief", zegt De Groot, die als aanvoerder de schaal omhoog hield met Van Dijk en keeper Van Leeuwen. Tekst loopt door onder de video.

"Nu zitten we op de roze wolk van de hoofdprijzen winnen", zegt succescoach Van Dijk. Nog altijd onderhoud hij warme banden met spelers die in het verleden in zijn team speelden. Bijna dagelijks heeft Van Dijk contact met Soufian Charraoui, en Yoshua St. Juste keerde vier keer terug naar Hoorn. Ook maakte hij veelvuldig spandoeken voor zijn spelers om de 'trots' van de club in Sporthal De Opgang te krijgen. Kaartenpakker Het geheim voor vijftien jaar bij dezelfde club werken is volgens de hoofdrolspeler zelf heel eenvoudig. "Plezier hebben en presteren is altijd hand in hand gegaan", zegt hij resoluut. De drang om te presteren zit er al vanaf de eerste dag in. "Hij is een echte winnaar", zegt De Groot, die van 2007 tot 2014 het shirt van Hovocubo droeg. "De absolute wil om te winnen straalt er vanaf. In het verleden leidde dat nog weleens tot gele en rode kaarten voor hem. Dat is de laatste tijd wel verdwenen", zegt De Groot.

Palmares Sander van Dijk bij Hovocubo Landskampioen: 2014, 2018, 2019, 2022 KNVB-beker: 2013, 2018 Supercup: 2014, 2018, 2019, 2022

Zijn kracht als trainer zit hem volgens teammanager Diaz voornamelijk in zijn verbale vaardigheden. "Hij weet echt te raken", zegt Diaz die ook als een echt clubicoon geldt. "Als hij voor een belangrijke wedstrijd iets zegt, is het muisstil in de kleedkamer en zie je echt iets ontstaan."

"Nu doe ik het nog met heel veel plezier, maar ik ga het niet nog vijftien jaar blijven doen" Hovocubo-trainer Sander van Dijk

Hoewel Van Dijk nog steeds plezier en resultaat aan elkaar koppelt, beginnen de jaren te tellen. "Niet zozeer in leeftijd, maar ik hunker naar meer privé", zegt Van Dijk, die naast Hovocubo zijn eigen ict-bedrijf en een gezinsleven heeft. "Nu doe ik het nog met heel veel plezier, maar ik ga het niet nog vijftien jaar blijven doen."