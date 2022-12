Hovocubo geeft promovendus VNS United een hard pak slaag en wint met ruime cijfers

Hovocubo heeft vanavond in de eredivisie zaalvoetbal een ruime zege geboekt op provinciegenoot VNS United. De promovendus uit Amsterdam kon niet stunten tegen de regerend landskampioen uit Hoorn en kreeg uiteindelijk een hard pak slaag: 12-3.

Hovocubo kwam goed uit de startblokken in de eigen sporthal De Opgang in Zwaag en binnen zes minuten stond het al 2-0 dankzij doelpunten van Faisal Mellah en Mats Velseboer. Issam el Bakkali deed nog wel wat terug voor de Amsterdammers, maar uiteindelijk liep Hovocubo uit naar een comfortabele 5-1 voorsprong bij de rust.

In het tweede bedrijf bleven de Horinezen op zoek gaan naar meer doelpunten en gaven ze de toeschouwers waar voor hun geld. Mede dankzij twee doelpunten van uitblinker Noureddine Oulad Ben Youssef en drie van smaakmaker Amin Amghar stond uiteindelijk de 12-3 eindstand op het scorebord. Door de overwinning blijft Hovocubo nog altijd ongeslagen en is het gedeeld koploper in de eredivisie met dertig punten uit tien wedstrijden. Ook mede-koploper FC Eindhoven heeft dit seizoen nog niet verloren.