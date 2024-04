Doek valt dan toch voor Pvo-school Hoorn: tweehonderd leerlingen zoeken nieuwe school

Grote teleurstelling

De teleurstelling is groot. Dijke: "Dit is heel zuur, verdrietig en jammer. Sluiting van een school wil je niet. Leerlingen zijn hier om een diploma te halen. Maar in deze situatie kunnen we niet anders. Ook voor de docenten is het een vervelende situatie. Ze kiezen een plek waar zij zich thuis voelen en het onderwijs kunnen geven dat bij hen past."

Voor de leerlingen en het personeel wordt gezocht naar een passende oplossing, benadrukt Dijke. Gezien de korte tijd tot aan de zomervakantie, is haast geboden. "Dat begrijpen wij maar al te goed. We zijn in gesprek met andere scholen in de regio om een overstap in goede banen te leiden."

Ouders in shock

Ouders van de leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de naderende sluiting. Ouders laten weten dat het besluit rauw op hun dak valt. "We zijn een beetje in shock", zegt een ouder. Ze voegt eraan toe dat leerlingen voor maandagavond een lijst moeten opstellen, waarop ze mogelijke keuzes voor een nieuwe school moeten opgeven. "Het is moeilijk om dit binnen zo'n korte tijd te doen. We weten niet welke lespakketten de scholen aanbieden en hoe zij bijvoorbeeld omgaan met (na)schoolse begeleiding." Volgens haar wordt er volgende week woensdag een informatieavond gehouden, waarbij diverse scholen uit de regio toelichting geven.

Een werkgroep van betrokken ouders is momenteel bezig om te bekijken wat ze nog kunnen betekenen om de school alsnog te kunnen behouden.