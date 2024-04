Hoornse held Jan Haring geëerd met eigen steeg en muurschildering

Onder belangstelling van enkele buurtbewoners en wethouder Axel Boomgaars van gemeente Hoorn werd het kunstwerk woensdagmiddag onthuld. Bewoonster Marina Slot zegt erg blij te worden van de muurschildering. "Ook toen ze bezig was", vertelt ze. "Ik was de hele week zó opgetogen, en nu heb ik het weer. Het is fantastisch als je huis zo versierd wordt."

Extra aandacht aan Jan Haringsteeg

Binnen de gemeente wordt al enkele tijd gesproken over het neerzetten van een standbeeld van een held die bijgedragen heeft aan de Slag op de Zuiderzee. Jan Haring is een gegadigde, en sommige inwoners pleiten er zelfs voor om het beeld van J.P. Coen op de Roode Steen in Hoorn te vervangen door deze held.

Zover is het nog niet, stelt wethouder Axel Boomgaars: "Er is best wat discussie, maar voorlopig blijft het beeld staan. Maar we dachten wel dat het mooi zou zijn om meer aandacht te besteden aan de Jan Haringsteeg."