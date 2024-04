Veestapel Noord-Holland gekrompen, behalve in regio Amsterdam: hoe komt dat?

In de regio Groot-Amsterdam, grofweg Amsterdam, de Haarlemmermeer, Amstelland, Waterland, Purmerend en Edam-Volendam, is juist een grote toename van de veestapel te zien: een stijging van maar liefst 146,3 procent ten opzichte van 2000.

Die forse toename van de veestapel in Groot-Amsterdam is bijzonder te noemen. Ook in deze regio verdwijnt landbouwgrond namelijk in rap tempo. Maar de toename is volgens Harold van der Meulen van de Wageningen Universiteit goed te verklaren.

Er zijn in die regio volgens de bedrijfseconomisch onderzoeker in de periode tussen 2000 en 2023 een paar bedrijven bijgekomen die zich bezighouden met vleeskuikens. "Daardoor zien we een toename van bijna 300.000 kippen." En vergeleken met het aantal kippen in het jaar 2000, namelijk zo'n 45.000, zorgt dat voor een enorme procentuele toename.

Tuin- en akkerbouw

Het aantal kippen dat nu in de regio Groot-Amsterdam wordt gehouden is namelijk ook relatief weinig in vergelijking met sommige andere regio's. In de regio Zuidoost-Brabant worden er bijvoorbeeld ruim 33 keer meer kippen gehouden.

Volgens LTO-bestuurder Verduin wordt er in Noord-Holland sowieso weinig vee gehouden. Hij noemt Noord-Holland een 'vee-arme provincie'. Dat is ook terug te zien in de cijfers van het CBS. Onze provincie, met net geen anderhalf miljoen landbouwdieren, valt in het niet bij Noord-Brabant, waar iets meer dan dertig miljoen landbouwdieren worden gehouden. "In Noord-Holland zie je vooral tuin- en akkerbouw."