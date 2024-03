Noord-Hollandse hobbyboeren maken zich nog geen zorgen over giftig PFAS in kippeneieren

De PFAS-waarden in de eieren bij particulieren verschilden nogal, bleek uit het onderzoek. De kippen van Ben Makker lopen in Eemnes, net buiten de provincie. In Noord-Holland zelf zijn geen controles uitgevoerd. In de buurt van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht werden eieren met hoge concentraties PFAS gevonden. Maar onder de rook van staalfabriek Tata Steel in IJmuiden zijn eieren voor zover bekend niet onderzocht.

"In ieder geval niet bij mij of bij andere leden van onze vereniging", zegt Cor Giesbers van Kleindiervereniging IJmond & Omstreken. "Maar ik vind het sowieso lastig om in te schatten wat het onderzoek waard is. Zo is niet duidelijk of het om hobbykippen gaat die vrij buiten lopen of die in hokken zitten. Dat laatste is bij mij het geval. Ik heb geen reden om aan te nemen dat er iets mis is en ik blijf mijn eieren gewoon eten."

'Summier onderzoek'

De NVWA geeft aan dat er ook nog verder onderzoek gedaan gaat worden. Daarbij gaan de onderzoekers onder andere proberen te achterhalen waar de aangetroffen PFAS vandaan komen.

"Je gaat je afvragen of het ook in je eigen eieren zit", geeft Michel de Ruiter uit Anna Paulowna aan. Hij heeft vijftig hobby kippen die allemaal vrij rondlopen. Hij zit ook bij de Kleindierensportvereniging Winkel. Het is daar nog niet echt onderwerp van gesprek. "Het onderzoek is nog te summier. We hebben eerst meer informatie nodig voor we conclusies kunnen trekken. Ik maak me vooralsnog ook geen zorgen."