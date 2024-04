Rechter akkoord met opvang honderden statushouders in voormalige Tergooiziekenhuis

Meerdere Blaricumse huishoudens zien de komst van de statushouders niet zitten. De groep vreest vooral voor de sociale veiligheid in de omgeving. Ook vinden ze dat de belangen van omwonenden te weinig zijn meegewogen en dat ze te weinig mee mochten praten.

De Blaricummers zitten al in het bezwarentraject van de gemeente, maar tegen de tijd dat die klaar is zitten de statushouders al in Tergooi. Dus stapten de groep begin april naar de bestuursrechter in Utrecht, om zo op de spreekwoordelijke pauzeknop te drukken.

De rechter laat nu weten dat de opvang van de statushouders door kan gaan. Toch krijgt de gemeente wel degelijk huiswerk mee. Zo zegt de rechter dat de omgevingsvergunning die de gemeente aan het COA heeft afgegeven op verschillende punten onvolledig is. Hierbij gaat het onder andere om het aantal fietsparkeerplaatsen en mogelijke geluidsoverlast.

Het bezwarentraject loopt nog, maar daarvoor hoeft de opvang niet te worden opgeschort. De commissie buigt zich volgende maand over de bezwaren van de groep Blaricummers. De rechter wil dat de gemeente het huiswerk tegen die tijd dan ook goed heeft gedaan.

Verbouwing voor opvang

Het Centraal Orgaan voor Asielopvang besloot niet op de uitspraak te wachten en is in de tussentijd doorgegaan met de verbouwing van de aangewezen twee etages met drie vleugels. Vandaag wordt er nog druk geklust en schoongemaakt.

Busjes rijden af en aan over de kronkelende, dunne paden van de parkeerplaats rond het ziekenhuis. Wasmachines worden naar binnen gebracht, er wordt schoongemaakt en bedden worden in elkaar gezet. Wie goed kijkt, ziet nog dingen die doen denken aan het voormalige ziekenhuis. Zo is de vorm van de balies nog te zien op de vloer en staan sommige afdelingen nog aangegeven op de muur.

