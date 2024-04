Oude supporters ODIN '59 zagen degradatie al mijlenver aankomen: "Het was ijdele hoop"

Toen de hoofdsponsor zich terugtrok, kwam de club in financiële problemen. Gevolg: een groot aantal spelers vertrok. Frits Kramer, één van de spelers die bleef, was dan ook realistisch over de kansen van zijn ploeg op handhaving in de derde divisie. "We hebben de goede intenties, maar niet helemaal de kwaliteit om op dit niveau mee te doen."