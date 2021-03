Voetballer Scheffer stopt na acht seizoenen bij ODIN '59

Hoogtepunten

Scheffer verruilde in 2013 het Beverwijkse DEM voor ODIN'59. In 2016 pakte hij met de Heemskerkse club het kampioenschap in de hoofdklasse. Ook tijdens de legendarische bekerwedstrijden tegen Vitesse, Emmen en Heerenveen was hij van de partij.

De 3-1 bekerwinst bij Emmen is nog steeds één van de hoogtepunten in zijn carrière maar ook het daaropvolgende duel tegen Heereenveen op een uitverkocht sportpark Schoonenberg is een absoluut hoogtepunt.