Dreigt het einde voor Noord-Hollandse dialecten?

Actiegroepen uit de provincie

Deze groepen bestaan ook in Noord-Holland. De Volendamse Sijmen Tol maakt zich hard voor het Volendams. Zo is er gewerkt aan een standaardspelling, pleiten ze voor het ophangen van straatnaambordjes in het Volendams en is het dialect al op meerdere menukaarten terug te vinden in het dorp. Dus, oe èh jej je aai?

Hoewel het dialect nog veel gesproken wordt, ziet Sijmen dat Volendamse ouders toch steeds vaker voor het Nederlands kiezen, in plaats van een tweetalige opvoeding.

In West-Friesland zet Martine Meester zich in voor het dialect. Zij merkt dat het dialect eigenlijk alleen nog door de oudere generatie wordt gesproken. Om het dialect in leven te houden schrijft Meester gedichten en liedjes in het West-Fries met het West-Fries genootschap.