De Peiling: welke uitdrukking uit jouw streektaal moét de wereld kennen?

Het platform voor online taalcursussen onderzocht door middel van een hartslagmeter bij welke taal de harten van de respondenten letterlijk het hardst gingen kloppen. De Italiaanse taal kwam als winnaar uit de bus, het Nederlands eindigde onderaan. Hoogstwaarschijnlijk is hen de Noord-Hollandse taal niet voorgelegd, anders was de uitslag van het onderzoek wel anders geweest. Want er gaat toch niets boven een uitdrukking als ‘je ebbe apostele en Bunskoeters’?

In veel Noord-Hollandse regio's wordt er nog dialect gesproken. In West-Friesland komen er woorden voorbij, zoals; 'skoftig', 'hillegaar' of 'an de reed weest'. Ook in IJmuiden creërden ze vanaf 1900 hun eigen taal, of beter gezegd, geheimtaal. Ze zeiden hun woorden omgekeerd, zodat vissers uit andere gebieden hun gesprekken niet konden volgen. ‘Hallo, alles goed?’ werd dan ‘Ollah, sella deog?’.