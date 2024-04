De Zaan pakt unieke bronzen plak in Euro Cup: "Megatrots op wat ze laten zien"

ZV De Zaan heeft nog geprobeerd om de Final Four in Amsterdam te organiseren, maar moest naar Triëst afreizen. "We zijn donderdag al hierheen gevlogen, want dat was het meest goedkoop. Uiteindelijk hebben we een top appartement in het centrum van Triëst gevonden. Het was wel jammer dat er maar twintig man op de tribune zat bij de troostfinale. Dat had heel anders geweest in Amsterdam. Al leeft het waterpolo minder in Nederland."

"We vliegen maandag weer terug", vervolgt Van den Bree. "Dit is een onvergetelijke ervaring en hier zullen we nog jaren over praten. Dit is onwijs gaaf. Ons volgende doel is het halen van de landstitel, zodat we volgend jaar weer Europees spelen."