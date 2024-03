ZV De Zaan houdt hoop op volgende ronde Euro Cup door zege op ANO Glyfada

De waterpolosters uit Zaandam hadden het tot de rust lastig met de Grieken. Toch ging het team rusten met een nipte voorsprong: 7-6. Lois den Ouden, Bente Rogge en Malissa van Rijn maakten in deze fase het verschil.

De Zaan nam in de tweede helft alsnog afstand van de bezoekers en won uiteindelijk met 14-10. Dat kwam mede door Silvanne Slot. Plebiscito Padova won met 14-4 van concurrent Lille, waardoor De Zaan de tweede plek overneemt in de groepsfase. Lille is over twee weken de volgende tegenstander in Europa.

De eerste twee plekken gaan door naar de volgende ronde.