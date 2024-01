Gouden internationals ZV de Zaan gehuldigd in NH Sport

Waterpolo, volleybal en een ploeterende verslaggever in NH Sport. ZV de Zaan heeft drie internationals en zij pakten onlangs de Europese titel met het Nederlandse waterpoloteam. Dit weekend werd het drietal door hun club in het zonnetje gezet.

Niet alleen de waterpolosters van ZV De Zaan stelen de show in deze uitzending van NH Sport ook verslaggever Thomas Brood. In z'n rubriek Brood & Spelen participeert hij regelmatig als journalist bij verschillende sporten. Dit keer ontvangen de tafeltennissers van TVV Noordkop jolige Brood met open armen.

Volleybal

Tot slot gaan we langs bij volleybalclub Huizen. De Gooise volleyballers barsten van de ambities, maar de harde realiteit is een een-na-laatste plek in de eredivisie.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.