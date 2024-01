Debuterende Nigel de Jong in eerste NH Sport van 2024

Nigel de Jong maakte dit weekend zijn debuut voor de ex-internationals tijdens de traditionele nieuwjaarswedstrijd. In deze NH Sport zie je een samenvatting met onder meer een prachtige treffer van De Jong. Mede daardoor won de ploeg van bondscoach Sjaak Swart met 5-3 van 'The Legends' van Koninklijke HFC.

Clinic

Verder in de eerste uitzending van 2024 een reportage over Jeffrey Boomhouwer. De onlangs gestopte handballer gaf bij zijn voormalige club Aalsmeer een clinic aan jeugdige handballers. Ook in NH Sport een samenvatting van de handbalkraker in de Korfbal League: Koog Zaandijk tegen koploper LDODK.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.