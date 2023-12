Duidelijke taal van balende AZ-fans in NH Sport

De dag na de onthutsende nederlaag van AZ tegen PSV komen de Alkmaarse supporters aan het woord in NH Sport. Zij geven hun ongezouten mening over het huidige geknetter bij hun club. Verder ook in deze uitzending ruim aandacht voor zaalvoetbal, darten en handbal.

De discussie vorige week in Studio Sport over vrouwelijke trainers in het mannenvoetbal maakte veel los. Volgens analist Pierre van Hooijdonk wordt een trainster niet serieus genomen door voetballers. Het handbal lijkt minder conservatief, want daar is bijvoorbeeld Celine Michielsen de coach van het tweede mannenteam bij Aalsmeer. Voor NH Sport volgden we haar tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend.

Champions League

Verder een portret van Vincent van der Voort. De topdarter uit Purmerend ontbreekt sinds jaren op het WK darts dat aankomende weken plaatsvindt in Engelse Londen. En ook gaan we langs bij FC Marlène. De zaalvoetbalsters uit Heerhugowaard zijn afgereisd naar Spanje waar ze voor het eerst in de historie meedoen aan de Champions League.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.