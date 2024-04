Extinction Rebellion en Kappen met Kolen weer de weg op: N205 bij provinciehuis dicht

De actiegroepen hebben het ultimatum op 15 februari gesteld, ze willen dat de provincie de vergunningen voor de kooksgasfabriek 1 en 2 van Tata Steel voor vandaag intrekt. Dat is niet gebeurd, daarom willen de activisten vandaag de N205 bij het provinciehuis blokkeren.

"De fabrieken lekken aan alle kanten en stoten vrijwel dagelijks gifwolken uit", schrijft XR op hun website. "Mensen die in de omgeving wonen, leven daardoor aantoonbaar korter en in slechtere gezondheid. Bovendien is het stoken van kolen sowieso heel slecht voor de biodiversiteit en het klimaat en worden bij de kolenwinning in onder andere Colombia regelmatig mensenrechten geschonden."

De actie is gepland vanaf 13.00 uur. Extinction Rebellion en Kappen met Kolen verwachten in totaal dat er zo'n 100 mensen komen demonstreren. De N205 is aan beide kanten van het provinciehuis afgesloten met hekken en het verkeer wordt omgeleid. Via onze website blijf je op de hoogte.